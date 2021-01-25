Пандемия и незаконные акции: Путин ответил на вопросы студентов

Глава государства провел онлайн-встречу со студентами российских вузов

Встречу с учащимися вузов различных городов страны провёл в понедельник в режиме видеоконференции Владимир Путин. Глава государства поздравил молодых людей с праздником - Днём российского студенчества. В беседе обсуждались такие темы, как опыт обучения в период борьбы с коронавирусом, планы увеличения бюджетных мест в вузах, возможности получения студентом нескольких квалификаций. Президент прокомментировал также прошедшие на днях незаконные массовые акции и видеофильм о якобы принадлежащем главе государства дворце под Геленджиком.

На связи с государственной резиденцией Завидово ведущие региональные вузы страны. За месяцы пандемии такой формат общения для студентов давно стал привычным. И уже успел изрядно надоесть. Однако, к счастью, это не навсегда. Что сегодня еще раз подтвердил и президент.

"Переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой, связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса. Сейчас мы обладаем эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы. В целом эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется. И, кстати говоря, московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром. И в Москве ситуация выравнивается. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения. Возвращаться к нормальному учебному ритму", - заявил Путин.

По нему, конечно, все уже успели соскучиться. Впрочем, кому-то пандемия даже пошла на пользу. Речь о студентах медицинских вузов, многие из которых добровольно пошли трудиться в "красные зоны". А это бесценный опыт. И такую практику совмещения учебы и работы в стационарах президенту предложили сделать обязательной. Тем более, что выигрывают от этого и студенты, и доктора.

"Это позволило бы учитывать работу врачей по обучению студентов как наставничество", - обратилась к президенту студентка 6 курса Казанского государственного медицинского университета Сабина Мамедова.

"Конечно, вот этот элемент наставничества - он, на мой взгляд, в медицинской сфере очень важен. Поэтому думаю, что вопрос вами поставлен правильно и буду рекомендовать Минздраву ввести этот институт наставничества широко с определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой", - ответил Путин.

Вообще на качественное образование государство жалеть денег не собирается. Количество бюджетных мест в региональных вузах будет возрастать. Оборудование и лаборатории постепенно обновляются. Как и общежития для студентов, которые, конечно же, следят за тем, что происходит в стране. И знают о тех протестных акциях, которые состоялись в минувшую субботу. Путина про них спросили.

"Я уже много раз высказывался на подобные темы, и хочу подчеркнуть. Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно. У нас в истории нашей страны неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона. И приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения", - отметил Путин.

Достаточно вспомнить события октября 1917-го года, которые привели к гражданской войне. Или историю 30-летней давности. Крах Советского Союза. Расстрел парламента из танков и нищету, в которую погрузилась страна. Однако многие нынешние студенты и уж тем более школьники, которых в первых рядах бросают под дубинки ОМОНа, об этих событиях, говорит президент, скорее всего, даже не слышали.

"Для них это всё равно, что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослее должны это знать. Должны помнить. И ни в коем случае, особенно ответственные люди, ни в коем случае не должны этого допускать. Вон, в Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР: "у нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим". От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Но они что? Они ведь тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть всё разрешено? Нет. Тем более, ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути, это тоже самое. Поэтому ещё раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, что нам удастся таким образом и двигаться дальше", - сказал Путин.

Но в соцсетях этого не объясняют. Не утруждает этим себя и так называемая несистемная оппозиция, зазывающая несовершеннолетних на свои митинги и выпускающая "сырые" агитки вроде фильма о якобы путинском дворце, про который у президента в ходе этой беседы, разумеется, поинтересовались.

"Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас, якобы, имеется, дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?" – спросил студент 3-го курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов.

"Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда! Эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. Так или иначе, сейчас просто удобный случай: всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан - и запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы. Ну так вот, на протяжении 10 лет что-то должно было остаться? Хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые. Ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде. А вместо всего этого - что? Разместили мою фотографию или моё плавание стилем баттерфляй - я корявенько, но люблю так поплавать - в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал - когда и где? В Енисее в 2016 году. Но в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного их известных наших персонажей, можно сказать: скучно, девочки! Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы ещё", - ответил Путин.

Сам фильм, говорит Путин, он не смотрел. Лишь ознакомился с выкладками оттуда, которые ему предоставили помощники. И кое-что его там действительно заинтересовало и даже побудило желание в будущем заняться производством вина.

"У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау-Дюрсо". Ну, я когда работу закончу, может я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Сейчас, напомню, мы закон приняли, и я начинаю в этом кое-что понимать. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо. Нет, наоборот. Я считаю, что это благородное занятие если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики. Это очень здорово и очень полезно. Но это не моё совсем. Некоторые мои коллеги, ну, например, президент Трамп, он известный бизнесмен. Или бывший президент Порошенко на Украине. Он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании и счета в офшорах. Я не занимался этим никогда", - заявил Путин.

На этом тема была закрыта. И от нее быстро перешли к насущным вопросам, которые беспокоят региональные вузы. Президента просили выделить деньги на закупку формы, оплату проживания и питания для студенческих команд. Задавали вопросы про строительство кампусов. Спрашивал, кстати, и сам Путин, которого интересовало мнение будущих специалистов по ряду важных вопросов.

Путин: Катя, сейчас вот весь мир поглощен альтернативными источниками энергии. И все больше и больше возникает вопросов по применению и развитию углеводородного сырья. Вы как к этому относитесь?

Екатерина Могучева, студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета: Я и думаю, что несмотря на то, что мы со временем неизбежно перейдем на альтернативные источники энергии, сырье, которое мы добываем для нефтехимии, специалисты, которые занимаются именно в нефтегазовой отрасли, они все равно будут востребованы.

То же самое можно сказать и про те изменения, которые ждут университетскую среду после того, как вступит в силу новый закон. "Студенты смогут получать несколько квалификаций. После второго курса менять профиль обучения. Переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждете таких решений. Поэтому эти положения должны вступить в силу не позднее лета", - сказал Путин.

К тому же, этот год в России объявлен годом науки и образования. И оба этих направления, подчеркнул Путин, для государства были, есть и будут в числе приоритетных. Как и интересы студентов, в честь которых сегодня даже Останкинская телебашня изменила свою подсветку.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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