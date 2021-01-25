В Москве свободна половина коечного фонда для больных с коронавирусом

Последняя информация о ситуации с COVID-19 в России

В регионах расширяют сеть прививочных пунктов. Увеличение числа вакцинированных и замедление темпов заболеваемости позволило ряду субъектов смягчить некоторые ограничения. Однако везде остаётся в силе главное профилактическое правило - обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Мужчина словно играет с пассажирами. На остановках он надевает маску, но как только двери закрываются – тут же снимает. После долгих уговоров, нарушителя все же вытолкали из автобуса. Сейчас без масок и перчаток не пускают не только в общественный транспорт, но и в салоны красоты, магазины и торговые центры. За этим следят проверяющие.

Полчаса под наблюдением и лишь потом домой. Следующий визит в прививочный кабинет – спустя 21 день. Второй компонент уже получают военнослужащие российской армии. "Спутником V" прививают и членов их семей. Массовая вакцинация – бесплатная и абсолютно добровольная – идет по всей стране уже неделю, инфекционисты подводят первые итоги.

"Хорошие прогнозы, что где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70 процентов вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела. И тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", - рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Впрочем, небольшие послабления в некоторых регионах уже начали вводить. Ульяновские молодожены снова с размахом могут отметить регистрацию брака – теперь там разрешены банкеты. А в Иркутске культурные и спортивные мероприятия. Но с соблюдением всех мер безопасности. В Саратове из-за сокращения количества заболевших там закрывают часть временных госпиталей. Столичные власти тоже отмечают улучшение ситуации.

"В Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи. Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда. На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с лёгким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эпидситуация позволяет вернуться к очному формату обучения и российским вузам. В ближайшее время студенты снова сядут за парты, но не все.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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