Путин обсудил с президентом Мексики поставки вакцины "Спутник V"

Лидеры в понедельник поговорили по телефону

Перспективы развития двусторонних отношений Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с распространением коронавируса и в том числе - организации поставок в латиноамериканскую страну российской вакцины "Спутник V", передает "ТВ Центр".

Президенты рассмотрели также возможность подготовки в России мексиканских профильных специалистов-медиков. Недавно у Андреса Мануэля Лорпеса Обрадора был диагностирован коронавирус, Владимир Путин пожелал собеседнику скорейшего выздоровления.

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