"Делом займитесь, а не банки качайте": в соцсетях раскритиковали Зеленского

В понедельник в нескольких украинских городах прошли митинги против "тарифного геноцида"

Сразу в нескольких городах Украины в понедельник проходят акции протеста. Граждане страны недовольны очередным повышением тарифов. С 1 января в стране сильно подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготы на электроэнергию. Остановить тарифный геноцид призывают жители Одессы, Ужгорода и Полтавской области. Самый массовый митинг - в Киеве, у офиса президента Украины Владимира Зеленского, у которого как раз сегодня день рождения. Собравшиеся призывают главу государства выйти к народу и объясниться.

Не очень понятно, чем именно в свои 43 года хвастается Владимир Зеленский в соцсети. То ли накачанными бицепсами - день рождения президент Украины встречает в спортзале, то ли последней моделью "Айфона", то ли молодостью души: "7 на часах, 43 - по паспорту, 30 - в душе".

В комментариях под постом украинцев интересуют совсем другие цифры. "Пенсия у бабушки - 2240, квартплата у бабушки - 3500, по паспорту ей 76, в душе - она от всего этого!", "Делом займитесь, а не банки качайте!", "Желаю наискорейшего импичмента!" – пишут в соцсетях.

Но Владимиру Александровичу явно не до чтения, тем более такого неприятного. Он ждет звонка. По информации источников из офиса президента, украинские лоббисты уже неделю работают в поте лица. Через американское посольство пытаются уговорить главу США Джо Байдена поздравить Зеленского с днем рождения по телефону. По мысли гениев политтехнологии, это станет мощным сигналом о поддержке со стороны американской администрации. Ну и лучшим подарком для именинника. Только вот на украинских улицах - свое представление о подходящем презенте. Зеленскому предлагают подарить платежку за коммунальные услуги.

Сейчас это почти 7 неподъемных гривен за кубометр. 19 рублей. Для сравнения, в России за голубое топливо потребитель платит вчетверо меньше. А зарабатывает несравнимо больше. Украина уже которую неделю выходит на так называемый тарифный майдан. Вот митинг в украинской столице прямо под окнами офиса президента. В понедельник утром люди перекрывали трассу Киев -Харьков. В Одессе, Николаеве, Львове - везде требование одно: остановить геноцид.

Повышение тарифов - краеугольный камень нынешней украинской экономической политики. С одной стороны, это выгодно компании "Нафтогаз", которая сейчас получает сверхприбыли на внутреннем рынке. С другой - это святое обязательство перед западными патронами, которые лишь на таких условиях иногда с барского плеча предоставляют кредиты. Впрочем, прикрываются "слуги народа", как всегда, светлым европейским будущим и стремлением к независимости от страны-агрессора. Исполняющий обязанности министра энергетики так и заявляет: Киев должен незамедлительно отсоединиться от общей с Москвой и Минском энергосистемы.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена", - заявил Юрий Витренко.

Все это, конечно, большой обман. Украинцев приучают гордиться тем, что государство закупает "европейский газ", но на самом деле - он все тот же российский, просто прокачивается из Старого Света. И стоит соответственно сильно дороже. А все издержки ложатся на плечи обычных граждан, которые вынуждены ограничивать себя буквально во всем, чтобы оплачивать всю эту псевдо-независимость.

К митингующим у офиса президента, как те не просили, Зеленский не вышел. Некоторые протестующие сообщили, что намерены поехать к имениннику на госдачу и вручить ему платежку там. Остальные же мирно разошлись, заявив, что продолжат выходить на улицу до тех пор, пока не будут услышаны в высоких кабинетах. Только вот едва ли украинская власть глуха. Она наверняка все знает. Менять ничего не собирается. У нее другие методы. На днях СБУ задержала жителя Херсонской области, "готовившего тарифный майдан". Его обвиняют в том, что он - "агент ФСБ России" и организовывал протесты под руководством московских кураторов. У Киева с некоторых пор на все один ответ: виновата рука Кремля.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"