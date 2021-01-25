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Пожар произошел на химзаводе в Уфе, есть пострадавшие

19:18
  • понедельник
  • 25 января 2021

Сообщается, что возгоранию предшествовал взрыв

Две емкости с метановодородом горят на территории завода "Уфаоргсинтез" в столице Башкирии. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работает лаборатория, специалисты следят за концентрацией вредных веществ в воздухе.
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"На "Уфаоргсинтезе" горят две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пострадал рабочий завода", - сообщили ТАСС в экстренных службах. Ранее агентство сообщало, что возгоранию емкостей с химикатами предшествовал взрыв.

Сообщение о возгорании двух емкостей на открытой площадке расположенного на Бирском тракте завода ПАО "Уфаоргсинтез" поступило в 17:20 мск. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных.

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