Помощник Байдена обсудил с Патрушевым продление СНВ-3

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона

Вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений обсудили по телефону секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В пресс-службе Совбеза уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению ДСНВ, а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее официальный представитель МИД России сообщила, что по продлению ДСНВ уже идет практическая работа. По словам Марии Захаровой, проблема обсуждается на экспертном уровне.

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