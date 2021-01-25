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Помощник Байдена обсудил с Патрушевым продление СНВ-3

19:46
  • понедельник
  • 25 января 2021

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона

Вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений обсудили по телефону секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В пресс-службе Совбеза уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Путин обсудил с Совбезом контроль над вооружениями

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению ДСНВ, а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее официальный представитель МИД России сообщила, что по продлению ДСНВ уже идет практическая работа. По словам Марии Захаровой, проблема обсуждается на экспертном уровне.

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