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Есть погибшие: появились подробности аварии на химзаводе в Уфе

20:35
  • понедельник
  • 25 января 2021

На место происшествия прибыл глава республиканского МЧС

Оперативный штаб работает на месте происшествия в столице Башкирии. Им руководит начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. По последним данным, в результате взрыва и пожара на химзаводе в Уфе погиб один человек.
Пожар произошел на химзаводе в Уфе, есть пострадавшие

"Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он доставлен в ГБУЗ РБ № 21 ГКБ города Уфы", - сказано в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что на заводе "Уфаоргсинтез" горят две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров. Одна из емкостей разрушилась. Пострадал рабочий завода.

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