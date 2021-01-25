Есть погибшие: появились подробности аварии на химзаводе в Уфе

На место происшествия прибыл глава республиканского МЧС

Оперативный штаб работает на месте происшествия в столице Башкирии. Им руководит начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. По последним данным, в результате взрыва и пожара на химзаводе в Уфе погиб один человек.

"Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он доставлен в ГБУЗ РБ № 21 ГКБ города Уфы", - сказано в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что на заводе "Уфаоргсинтез" горят две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров. Одна из емкостей разрушилась. Пострадал рабочий завода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"