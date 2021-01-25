Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии

Новый президент отменил указ Трампа

Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в армии. Как сказано в сообщении пресс-службы Белого дома, его глава считает, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы - а сила Америки именно в ее многообразии.

"Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого", - сообщила пресс-служба Белого дома.

Служить трансгендерам в армии США разрешил в 2016 году занимавший в то время Овальный кабинет Барак Обама. Однако Дональд Трамп, вскоре после прихода в Белый дом в 2017 году, заявил, что сменившим пол дорога в вооруженные силы закрыта. Директиву о запрете на службу Минобороны США подписало в 2019 году, передает РИА Новости.

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