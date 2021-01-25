Мишустин снял ограничения на въезд для граждан четырех стран

Сообщение возобновится 27 января

Россия восстанавливает сообщение еще с четырьмя государствами. С 27 января в страну смогут въезжать граждане Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Россиянам также разрешаются поездки по этим направлениям.

"Для граждан еще четырех стран - Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара - снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Россияне теперь могут улететь в любое из этих государств. А гражданам этих стран, а также тем, кто имеет там вид на жительство, разрешат въезд в Россию через воздушные пункты пропуска, отметили в пресс-службе.

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