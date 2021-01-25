На Красной площади подписали соглашение о развитии студенческого спорта

Документ заключили главы Минспорта и Минобрнауки

В Татьянин день во многих регионах страны проходит ежегодный всероссийский фестиваль "Спортивная студенческая ночь". Его центральной площадкой в Москве стал каток на Красной площади, передает "ТВ Центр".

Там состоялось подписание межведомственного соглашения о развитии студенческого спорта. Его заключили главы Минспорта, Минобрнауки и студенческого спортивного союза. В программе праздника - состязания спортсменов и физкультурников в необычном формате, массовые катания, флешмобы, мастер-классы известных спортсменов, гала-матч по хоккею, концерты, дискуссии на образовательных площадках с участием популярных студентов-блогеров. В рамках фестиваля будет дан старт национальной премии "Студент года" и состоится чествование прошлогодних победителей.

"Сегодня хоккей собрал нас на главной площади России. Мы хоккейная держава, мы олимпийские чемпионы, и наша страна гордится нашим профессиональным хоккеем. Сегодня мы хотим поздравить со студенческим днем, пожелать вам здоровья, удачи, хорошей учебы", - заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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