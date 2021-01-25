Пятилетний ребенок госпитализирован после ДТП с трамваем в Москве

Движение на линии задерживалось

Столичный департамент транспорта призывает москвичей быть внимательными на дорогах и беречь своих детей. Вечером 25 января на проезде Дежнева пятилетний ребенок отбежал от родителей и попал под трамвай.

"По предварительным данным, ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. Он госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь. Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и своих детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Уточняется, что инцидент произошел около 19.00 в районе дома No3 по проезду Дежнева. Движение трамваев №17 после ДТП временно задерживаюсь, но уже восстановлено.

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