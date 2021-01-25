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Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 99 миллионам

22:04
  • понедельник
  • 25 января 2021

За сутки количество зараженных увеличилось на 514 тысяч

Более 514 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в мире за минувшие сутки. Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии превысило 98,79 миллиона, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
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К вечеру 25 января в ВОЗ поступили сведения о 98 794 942 инфицированных коронавирусом. Число заразившихся увеличилось за 24 часа на 514 098. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний за сутки 11 434 пациентов, общее число жертв инфекции достигло 2 124 193.

На Северную и Южную Америку приходится почти 60% всех зарегистрированных случаев заболевания. В лидерах, как и раньше, Соединенные Штаты, где зафиксировано 24 775 208 заразившихся коронавирусом за время пандемии.

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