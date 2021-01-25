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Переболевшая COVID-19 жительница Германии заразилась вирусом-мутантом

22:27
  • понедельник
  • 25 января 2021

Кто перенес инфекцию, власти не знают

Повторное заражение коронавирусом зафиксировано в Германии. У гражданки ФРГ, ранее переболевшей COVID-19, обнаружен "британский" штамм. Вопрос о том, от кого именно женщина заразилась мутировавшим вирусом, остается открытым. Тем не менее, власти полагают, что цепочка заражений практически остановилась.
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Оба случая заражения произошли в течение шести недель.              Лица, контактировавшие с заболевшей жительницей Ганновера, отправлены на карантин.

Мутацию коронавируса обнаружили британские ученые в середине декабря. В Лондоне заявили, что новый штамм распространяется с гораздо большей скоростью – он на 70% заразней обычного. При этом данных об особой опасности инфекции с точки зрения смертности не поступало, передает РИА Новости.

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