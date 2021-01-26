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В России спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19 вдвое

07:52
  • вторник
  • 26 января 2021

Но затем возможно небольшое ухудшение ситуации

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил в беседе с РИА "Новости", что уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции может снизиться вдвое уже к середине весны.

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"Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", - уточнил Тавадян.

Он также добавил, что в настоящее время вакцинация идет чуть медленнее, чем распространяется вирус, даже с учетом ее массового характера. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны всеобщая вакцинация обязательна.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал оптимальные сроки вакцинации для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, перенесшие COVID-19 могут подождать с прививкой как минимум до осени.

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