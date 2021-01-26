Байден заявил о готовности договариваться с Россией

Несмотря на разногласия между странами

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по проблемным вопросам, несмотря на разногласия между странами по ряду позиций, передает агентство Reuters.

По словам главы американского государства, он уже запросил у внутренних ведомств различные данные, связанные с Россией.

"Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены поведением будь то с Навальным, ситуацией с Solar Winds, или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане", - сказал глава Белого дома.

На прошлой неделе стало известно о планах США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Через несколько дней официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о начале подготовки к продлению соглашения.

Байден вступил в должность президента США 20 января. В первые дни на посту он сразу отменил несколько спорных указов своего предшественника Дональда Трампа - в частности, остановил строительство стены на границе с Мексикой и вернул Штаты в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

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