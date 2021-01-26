Эксперт рассказал, какой будет политика Байдена по "Северному потоку - 2"

Игорь Юшков уверен, что давление Вашингтона не прекратится

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили строительство газопровода "Северный поток – 2". Защищено ли судно "Фортуна" и её владелец от американских санкций? Можно ли теперь ожидать активизации переговоров стран Европы с США? Даёт ли смена власти в Вашингтоне шанс найти компромисс? И укрепит ли нынешняя морозная зима готовность европейцев отстаивать свои интересы? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Президент США Джо Байден не станет, как его предшественник Дональд Трамп, открыто унижать европейцев. Он классический политик. Но в закрытой части переговоров все равно давление продолжится. Отменить старые санкции, введенные против строительства "Северного потока – 2", Байден не смог бы даже при желании, потому что ограничения были введены федеральным законом, а не президентским указом. В США существует консенсус - они все согласны, что надо давить на Россию, вводить против Москвы новые санкции и продвигать свои экономические интересы в Европе. В этом плане европейцы не смогут изменить кардинально ситуацию", - сказал эксперт.

Полный комментарий Юшкова смотрите в видео.

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