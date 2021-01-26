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Эксперт рассказал, какой будет политика Байдена по "Северному потоку - 2"

09:37
  • вторник
  • 26 января 2021

Игорь Юшков уверен, что давление Вашингтона не прекратится

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили строительство газопровода "Северный поток – 2". Защищено ли судно "Фортуна" и её владелец от американских санкций? Можно ли теперь ожидать активизации переговоров стран Европы с США? Даёт ли смена власти в Вашингтоне шанс найти компромисс? И укрепит ли нынешняя морозная зима готовность европейцев отстаивать свои интересы? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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"Президент США Джо Байден не станет, как его предшественник Дональд Трамп, открыто унижать европейцев. Он классический политик. Но в закрытой части переговоров все равно давление продолжится. Отменить старые санкции, введенные против строительства "Северного потока – 2", Байден не смог бы даже при желании, потому что ограничения были введены федеральным законом, а не президентским указом. В США существует консенсус - они все согласны, что надо давить на Россию, вводить против Москвы новые санкции и продвигать свои экономические интересы в Европе. В этом плане европейцы не смогут изменить кардинально ситуацию", - сказал эксперт.

Полный комментарий Юшкова смотрите в видео.

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