В соцсетях распространили фейки о погибшем на незаконной акции 23 января

В действительности это фото украинского блогера после ринопластики

Быть в тренде! Во что бы то ни стало. Немного о том, как соцсети изображали несанкционированные протесты.

Вот масштаб, толпа людей и пояснение: вот оно, как в Москве всё происходит (см. видео). Присмотрелись: и погода не та, и пейзаж какой-то другой. Оказалось, в Сеть выбросили протесты в Минске. Это расчёт на самых доверчивых. Несанкционированные митинги в виртуальном пространстве обросли шокирующими подробностями, которых не видели и сами их участники. Вот пост для тех, кто хочет самых горячих картинок и самых кровавых сенсаций, тут без жертв не обойтись. Будет вам жертва. И подпись броская – зверски убит оппозиционер. Оказалось, что это фото украинского блогера, который сделал операцию на носовой перегородке. Имя его известно. Жив-здоров.

Ещё до несанкционированных собраний вирусная агитация захлестнула социальные сети. Подняться на хайпе? Это самый желанный тренд! Реагировали несовершеннолетние – в TikTok это что-то вроде состязания – вписаться в трендовую тему.

Да ещё расписать полезные советы. Рекомендовали беруши, когда ОМОН будет применять некое звуковое оружие высокой мощности, молоко иметь с собой, горло прополоскать, когда удушливый газ пустят. Почти 90% обращенным к детям призывов участвовать в несанкционированных акциях было удалено – это данные Роскомнадзора.

Выбросить как можно больше жёсткой картинки, это стало просто состязанием в соцсетях! Едва не выбили глаз водителю на Цветном бульваре в Москве, любуйтесь, звучит весёлая музыка.

Вот весёлая сцена почти в автозаке. Извините, это тоже протест или просто хайп на горячей теме?

В TikTok представитель правоохранительных органов демонстративно срывает погоны. Потом выясняется, что блогер решил порадовать аудиторию, использовав актуальную тему и сохранившуюся армейскую форму.

- Я в порыве эмоций, не думая о последствиях, выложил видео в этой форме.

Зато лайки заработал. Поэтому рассылающим призывы и бодрые видеосенсации, нелишним будет вспомнить - иногда в действительности всё не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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