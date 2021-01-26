Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

Как ожидается, процесс начнется после 8 февраля

В США представители нижней палаты Конгресса внесли в Сенат резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. Трансляция того, как документ переносят из одного крыла здания в другой, велась на сайте Конгресса.

Процедуре отстранения от власти никогда прежде дважды не подвергали одного президента, причём уже сложившего свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу. Демократы настаивают, что именно после речи Трампа его сторонники пошли штурмовать Капитолий.

Сам процесс импичмента, как ожидается, начнётся после 8 февраля, передает "ТВ Центр". Правда, противникам бывшего президента нужно набрать две трети голосов в Сенате, что, по мнению большинства экспертов, маловероятно.

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