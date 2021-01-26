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Лютые морозы сковали Сибирь и Дальний Восток

08:17
  • вторник
  • 26 января 2021

В Новосибирске - минус 45

Приморье этой ночью накрыл мощный снежный циклон. В аэропорту Владивостока задерживаются  вылеты самолётов, передает "ТВ Центр".

В регионе также отменили более 30 автобусных междугородних рейсов. На дорогах гололедица. Энергетики приведены в режим повышенной готовности. Из-за налипания мокрого снега вероятны обрывы ЛЭП и отключения электричества.

В Западной Сибири - рекордные за последние сто лет морозы. В Кемеровской, Томской областях температура опускалась ниже 45 градусов. В Новосибирске сейчас тоже минус 45 и безветренно, в городе введён режим "чёрного неба".

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