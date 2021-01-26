В Сирии бедуины вернулись в освобожденные от террористов дома

Безопасность перемещения людей обеспечивал российский Центр по примирению

На юге Сирии ещё один населенный пункт освобождён от террористов. Около 50 семей беженцев вернулись в свои дома. Люди говорят, что ждали этого момента целых 6 лет. Безопасность перемещения жителей обеспечивали сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и местные ополченцы.

Редко, когда такое увидишь. В каменистой пустыне на юге Сирии к российской колонне присоединяются боевики.

- Я из народной дружины, мы помогаем русским охранять беженцев.

Бедуин Мухаммад, как и еще десятки мужчин из его племени, боевик бывший. Два года назад их полевой командир сбежал за рубеж. Брошенный отряд при посредничестве российских военных удалось примирить с властями.

"Мы решили не конфликтовать с правительством, а вернуться к обычной жизни, условия тяжелые здесь, но очень много людей уже приехали, сегодня еще несколько групп встречаем", - сказал боец народной дружины Мухаммад.

Места здесь еще неспокойные. Часть боевиков ушла в подполье. Поэтому беженцев охраняет российская бронетехника и местные ополченцы. Этого дня бедуины из племени Такан ждали почти семь лет.

Деревня Эйб во время войны несколько раз переходила из рук в руки. То к боевикам. То к сирийской армии. Устав жить на передовой и под шквальным огнем, бедуины бросили дома и пастбища и уехали. Теперь возвращаются.

Печи пока есть не у всех, но власти провели воду и электричество. По соседству, в полуразрушенном доме, обживается семья Халеда. В Сирии уже 5 миллионов человек, которые, как и Халед, вернулись в свои деревни.

"Трудновато будет, надо дом отремонтировать, но школа есть, дети могут учиться, с остальным как-нибудь справимся", - заявил житель поселка Эйб Халед.

Многим придется поднимать хозяйства с нуля.

"Я привез с собой пять овец. Это все, что осталось", - сказал Мухаммад.

Несмотря на все проблемы, люди предпочитают чужбине свои родные края. 90% освобожденной от боевиков территории Сирии сегодня вновь заселена.

На севере провинции, в 40 километрах от поселка Эйб, где все это время жили беженцы, собираются в дорогу оставшиеся несколько семей племени.

В последние десятилетия образ жизни бедуинов сильно изменился. Теперь по пустыне они кочуют и пасут скот только летом. На зиму переезжают в дома в деревнях. Но этим людям пришлось вернуться к прежнему укладу. И провести самые суровые годы в палатках.

Если у бедуинов на юге Сирии есть хотя бы своя земля и скот, то у людей бежавших из Ракки или Дейр-эз-Зора - ничего. Дома были захвачены боевиками. Потом под видом борьбы с террористами разрушены авиацией США.

Часть провинций и сегодня находятся под контролем международной коалиции. А значит беженцам путь на родину отрезан. В тренде геополитики - сирийская нефть. Но не жизнь простых сирийцев.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр". Сирия.

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