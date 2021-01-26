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Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе тушили всю ночь

08:30
  • вторник
  • 26 января 2021

Погиб один человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация ёмкостей с метано-водородом. Камера видеонаблюдения запечатлела яркую вспышку. Пожару был присвоен высший, четвёртый уровень сложности.

В результате, один рабочий погиб, ещё один сотрудник завода  госпитализирован. На месте работали почти пятьдесят спасателей. На территории завода развернули лабораторию, с помощью которой мониторят концентрацию вредных веществ в воздухе.

В настоящее время возгорание ликвидировано. На тушение пожара понадобилось 11 часов.

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