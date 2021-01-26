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COVID-19 в Европе: срыв вакцинации в Италии и протесты в Нидерландах

09:40
  • вторник
  • 26 января 2021

В Европе действуют жесткие ограничения

В числе тех, кто сделал прививку первым компонентом "Спутника V", - посол Индии в России. Дипломат сообщил, что сделал инъекцию ещё на прошлой неделе и чувствует себя прекрасно.

За применение российской вакцины в Италии высказался министр здравоохранения области Лацио. По его словам, Европейскому агентству лекарственных средств следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией в отношении "Спутника V" в ситуации, когда препарат уже применяют в других странах". В Лацио и Тоскане вынуждены были приостановить иммунизацию на неопределённый срок из-за срыва поставок американской вакцины.

Пока же в Италии, как и в других странах Европы, действуют жёсткие ограничения. Жителям Чехии приходится стоять в пробках на границе с Германией, куда их не пускают без тестов на коронавирус.

А в Нидерландах ликвидируют последствия беспорядков. Массовые столкновения с полицией растянулись на два дня и прошли в нескольких городах. На улицы вышли те, кто не согласен с решением властей ввести в стране комендантский час. Полиция для разгона толпы применила дубинки и водомёты.

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