Эпидемиолог оценил безопасность прививки для бессимптомных больных COVID-19

Для вакцинации существует ряд противопоказаний

Эпидемиолог Арег Тотолян рассказал, чем рискуют бессимптомные носители коронавирусной инфекции, решившие сделать прививку. Эксперт напомнил, что вакцинация запрещена людям с признаками ОРЗ.

При этом, по словам Тотоляна, прививка не навредит бессимптомным носителям COVID-19. "Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно", - заявил эпидемиолог.

Он подчеркнул, что с вакцинацией придется повременить людям с простудными заболеваниями, температурой 37-38 градусов, потере обоняния и других признаках заболевания, передают "Известия".

Тотолян добавил, что не стоит принимать решение о вакцинации самостоятельно – перед прививкой следует получить рекомендации врача, специализирующегося на вакцинопрофилактике.

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