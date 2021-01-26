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Эксперты назвали самые подорожавшие за год пандемии услуги

08:20
  • вторник
  • 26 января 2021

Уборка помещений стала дороже на 50%

За год пандемии коронавирусной инфекции в России сильнее всего подорожали услуги по уборке, ремонту и строительству, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса "Авито".

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Как уточняется в материале, уборка стала дороже на 50%, ремонт и строительство - на 25%. При этом спрос на эти услуги вырос на 37%, а предложение - только на 3%.

Вызов "мастера на час" стал дороже на 25%, спрос же вырос на 46%, предложение - на 23%. На 20% подорожала установка техники и рекламно-полиграфические услуги. Что касается ремонта и обслуживания техники, то по ним предложение за год выросло на 86%, а спрос - на 51%, в результате цены упали на 7%.

На прежнем уровне остались цены в сферах красоты и здоровья, благоустройства территорий, обучения, а также организации мероприятий.

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