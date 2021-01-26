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Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень

08:32
  • вторник
  • 26 января 2021

Ведомство проверило 15 торговых марок

Эксперты Российской системы качества проверили девять видов представленных в отечественных магазинах пряностей - это чеснок, гвоздика, красный острый перец, паприка, куркума, лавровый лист, корица, кунжут и тмин, сообщается на сайте ведомства. Всего проверке подверглись 15 торговых марок.

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"Выявили нарушения по микробиологическим показателям. В красном молотом остром перце "Просто!" - превышение по количеству бактерий (КМАФАнМ)", - сказано в сообщении.

В Роскачестве пояснили, что превышение по количеству бактерий может быть связано с несоблюдением температурного режима и влажности окружающей среды.

Кроме того, в куркуме "Едим дома" и паприке Vegeta выявлено превышение по количеству плесени. Это также может быть связано с повышенной влажностью.

Не все оказалось в порядке с паприкой "Индана" (бактерии группы кишечной палочки, превышение по количеству по плесени), красным молотым острым перцем Cykoria S.A. (превышения по количеству бактерий) и лавровым листом той же марки (превышение по плесени).

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