Горящие заросли камыша под Анапой сняли на видео

Из-за пожара пришлось перекрыть трассу в Керчь
В Краснодарском крае этой ночью тушили крупный природный пожар: под Анапой загорелся камыш. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на площади в две тысячи квадратных метров. Спасателям даже пришлось временно перекрывать трассу Новороссийск - Керчь. Борьбу с огнём вели около сотни пожарных, была задействована спецтехника особой проходимости.
Сейчас возгорание ликвидировано.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"