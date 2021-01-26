Горящие заросли камыша под Анапой сняли на видео

Из-за пожара пришлось перекрыть трассу в Керчь

В Краснодарском крае этой ночью тушили крупный природный пожар: под Анапой загорелся камыш. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на площади в две тысячи квадратных метров. Спасателям даже пришлось временно перекрывать трассу Новороссийск - Керчь. Борьбу с огнём вели около сотни пожарных, была задействована спецтехника особой проходимости.

Сейчас возгорание ликвидировано.

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