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Старшеклассники рассказали, чего ожидают от ЕГЭ в этом году

09:29
  • вторник
  • 26 января 2021

Большинство школьников уверены, что дистанционка скажется на результатах экзаменов

Почти половина сегодняшних одиннадцатиклассников (43%) считают, что дистанционное обучение никак не отразится на результатах ЕГЭ, а 18% считают, что "удаленка" положительно скажется на предстоящих экзаменах.

При этом 38% полагают, что обучение из дома может негативно повлиять на результаты ЕГЭ, показал опрос, проведенный образовательным центром Maximum Education.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, 63% выпускников школ намерены получить за ЕГЭ по каждому из предметов от 80 до 100 баллов. На результат в 60-80 баллов рассчитывают 31% одиннадцатиклассников, 40-60 баллов – 4%, а менее 40 баллов – 2%. При этом свой уровень подготовки к экзаменам на текущий момент одиннадцатиклассники оценили в среднем на 3,2 балла из 5 возможных, передает ТАСС.

Опрос был проведен с 15 по 22 января среди одиннадцатиклассников во всех регионах страны, в опросе поучаствовало свыше 1100 выпускников.

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