Перечислены самые частые ошибки держателей банковских карт

Связаны они в основном с безопасностью

Как отметил старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов, существуют ошибки, которые держатели банковских карт совершают с завидной регулярностью. Связаны они главным образом с безопасностью.

"Это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств", - приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Ферапонтов добавил, что к потере денег также часто приводят оплошности, связанные с незнанием возможных комиссий по карте. При этом эксперт подчеркнул, что многие пользователи порой даже не подозревают о дополнительных возможностях, которые им доступны (вроде кэшбека или накопления миль).

Ранее в Центробанке сообщили о новой схеме, которую используют телефонные мошенники. Злоумышленники теперь представляются сотрудниками МВД и сообщают о возбуждении уголовного дела по заявлению ЦБ. В ведомстве напомнили, что сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты нельзя.

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