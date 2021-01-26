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Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян

09:07
  • вторник
  • 26 января 2021

Госдума рассмотрит законопроект в марте

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило законопроект, по которому жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры граждан для проверок незаконной перепланировки. Об этом пишут "Известия".

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В материале уточняется, что будет ускорена сама процедура проверки, так как незаконные перепланировки могут угрожать здоровью жильцов. Вместе с тем доступ в квартиры, как и сейчас, будет возможен по решению суда.

В Кодекс административного судопроизводства предлагается ввести новый вид производства - по делам о предоставлении доступа в квартиры. Суды должны будут рассматривать такие дела в течение пяти дней, решение же будет исполняться незамедлительно. В настоящее время отдельных условий для жилинспекторов законодательством не предусмотрено, так что соответствующие дела рассматриваются в рамках искового производства и сильно затягиваются.

На рассмотрение Государственной думы законопроект будет предоставлен в марте.

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