Врач объяснила, как легче пережить изменения погоды

Метеозависимые люди часто страдают от погодных колебаний

Метеозависимым людям действительно тяжело переносить резкие перепады погоды, заявила профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова. Она объяснила, как легче пережить температурные колебания.

Изменение погоды зачастую приносит с собой мигрени, давление, учащенное сердцебиение и боли в суставах. "Мы же замечаем, как наши домашние питомцы предсказывают морозы или дожди своим поведением. А человеческий организм — это такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан", - отметила Кореннова.

Врач заявила, что сосуды в человеческом теле подстраиваются под погодные колебания, а при изменении атмосферного давления меняется и давление в черепной коробке и брюшной полости, что может стать причиной неприятных ощущений.

Эксперт отметила, что чаще всего метеозависимыми являются люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердца, а также астеники и гипертоники. Кореннова рекомендовала им чаще заниматься спортом, гулять и принимать контрастный душ, чтобы повысить выносливость сосудов, передает "Российская газета".

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