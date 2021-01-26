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Стало известно, на какой срок COVID-19 снижает иммунитет

09:27
  • вторник
  • 26 января 2021

Переболевшие часто жалуются на повышенную утомляемость

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян заявил в интервью "Известиям", что после перенесенной коронавирусной инфекции иммунитет ослаблен в течение полутора-двух месяцев.

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"Клинически это проявляется как синдром астенизации", - уточнил Тотолян.

Он добавил, что переболевшие часто жалуются на сонливость и повышенную утомляемость, а также на невозможность справляться с нагрузками. Страдают зачастую и когнитивные функции. Подробности, по словам эксперта, будут приведены в научной печати.

Коронавирус, продолжил Тотолян, выделяет одна характерная деталь: поствакцинальный иммунитет при нем более стойкий, чем вырабатывающийся естественным путем. Именно поэтому, заключил академик, вакцинация - вещь крайне необходимая.

Ранее стало известно, что в Германии зафиксировали повторное заражение коронавирусом. У гражданки ФРГ, ранее переболевшей COVID-19, обнаружен "британский" штамм. Вопрос о том, от кого именно женщина заразилась мутировавшим вирусом, остается открытым. Власти же полагают, что цепочка заражений практически остановилась.

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