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Во время пандемии россияне стали больше курить

10:00
  • вторник
  • 26 января 2021

Люди ищут утешения в пагубной привычке

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции россияне стали значительно больше курить. Объем продаж сигарет за это время увеличился на 6%, а стиков для электронных сигарет – на 34%.

Специалисты объясняют увеличение числа курильщиков стрессом, который люди испытали из-за коронавируса. Отмечается, что во время пандемии число россиян, которые хотят избавиться от вредной привычки, начало снижаться. К примеру, продажи таблеток и БАДов от курения упали на 17%, а никотиновых пластырей — на 19%, передают "Известия".

Что касается электронных сигарет, то доля их потребления растет с каждым годом. Особенно ярко эта тенденция заметна в крупных городах. Однако эксперты советуют не воспринимать переход с сигарет на вейпы как один из шагов к отказу от пагубной привычки.

"Происходит подмена. Многие считают, что таким образом бросили курить, но это не так. К тому же, стики и вейпы кажутся "модными и современными", вовлекается большое количество новых курильщиков. В итоге число людей, страдающих никотиновой зависимостью, увеличивается", - объяснил терапевт Андрей Леонович.

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