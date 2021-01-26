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В России провели более 100 миллионов тестов на коронавирус

09:49
  • вторник
  • 26 января 2021

Только за минувшие сутки сделали 292 тысячи исследований

Российские врачи провели более 100 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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Уточняется, что только за минувшие сутки было сделано 292 тысячи исследований. Под медицинским наблюдением, добавили в ведомстве, из-за подозрения на COVID-19 остаются около 648,8 тысячи человек.

Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами по видеосвязи заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. По словам главы государства, это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения в регионах. "У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч (регистрируемых в сутки)", - сказал Путин.

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