В России провели более 100 миллионов тестов на коронавирус

Только за минувшие сутки сделали 292 тысячи исследований

Российские врачи провели более 100 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что только за минувшие сутки было сделано 292 тысячи исследований. Под медицинским наблюдением, добавили в ведомстве, из-за подозрения на COVID-19 остаются около 648,8 тысячи человек.

Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами по видеосвязи заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. По словам главы государства, это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения в регионах. "У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч (регистрируемых в сутки)", - сказал Путин.

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