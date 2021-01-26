Число банков-партнеров столичной программы льготного кредитования бизнеса выросло до 14

К ней присоединились еще три партнера

Правительство Москвы в рамках программы льготного кредитования бизнеса подписало соглашения о сотрудничестве с тремя новыми партнерами - "СМП Банк", "АК Барс" Банк" и "СДМ-Банк". Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, число банков-партнеров увеличилось до 14.

"В любом из них можно подать заявку на льготный кредит или снижение ставки по уже действующим финансовым обязательствам. За прошлый год льготные займы на сумму 92 миллиарда рублей получили более 11 тысяч субъектов МСП. В ближайшие месяцы предпринимателям перечислят еще 33 миллиарда рублей по уже одобренным заявкам", - сказала Сергунина.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут любые компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве. Программа продолжит действовать до 1 июля.

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