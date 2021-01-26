ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какие косметические процедуры нельзя делать женщинам в разном возрасте

10:15
  • вторник
  • 26 января 2021

Поход к косметологу может обернуться проблемами с кожей

Многие женщины в погоне за молодостью и красотой обращаются к специалистам за косметическими процедурами. Врач-косметолог Екатерина Морозова объяснила, какие процедуры больше всего подойдут женщинам в разном возрасте.
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Пугачевой

Эксперт посоветовала 20-летним девушкам избегать агрессивных пилингов, шлифовки кожи, алмазной дермабразии, ботулинотерапии и плазмотерапии. Также не стоит увлекаться серьезными бьюти-процедурами. "Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду. Поэтому очень важно подобрать правильный косметический уход и не навредить ей", - объяснила врач.

В 25 лет следует отказаться от ботулинотерапии, SMAS-лифтинга и биоревитализации. Больше всего девушкам такого возраста подойдут массажи лица и лимфодренажные процедуры.

А вот уже к 30 годам допускаются любые бьюти-эксперименты. Морозова уверена, что в этом возрасте стоит посещать косметолога и следить за кожей, чтобы не запустить ее.

В 35 лет появляются новые ограничения. Врач отметила, что в этом возрасте категорически не рекомендуется буккальный массаж лица - он может привести к растяжению связочного аппарата, а также поспособствует провисанию мышечного корсета. Косметолог подчеркнула, что остальные процедуры можно посещать, но только под контролем специалиста, передает "Пятый канал".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Косметолог
Косметолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.