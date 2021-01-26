Какие косметические процедуры нельзя делать женщинам в разном возрасте

Поход к косметологу может обернуться проблемами с кожей

Многие женщины в погоне за молодостью и красотой обращаются к специалистам за косметическими процедурами. Врач-косметолог Екатерина Морозова объяснила, какие процедуры больше всего подойдут женщинам в разном возрасте.

Эксперт посоветовала 20-летним девушкам избегать агрессивных пилингов, шлифовки кожи, алмазной дермабразии, ботулинотерапии и плазмотерапии. Также не стоит увлекаться серьезными бьюти-процедурами. "Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду. Поэтому очень важно подобрать правильный косметический уход и не навредить ей", - объяснила врач.

В 25 лет следует отказаться от ботулинотерапии, SMAS-лифтинга и биоревитализации. Больше всего девушкам такого возраста подойдут массажи лица и лимфодренажные процедуры.

А вот уже к 30 годам допускаются любые бьюти-эксперименты. Морозова уверена, что в этом возрасте стоит посещать косметолога и следить за кожей, чтобы не запустить ее.

В 35 лет появляются новые ограничения. Врач отметила, что в этом возрасте категорически не рекомендуется буккальный массаж лица - он может привести к растяжению связочного аппарата, а также поспособствует провисанию мышечного корсета. Косметолог подчеркнула, что остальные процедуры можно посещать, но только под контролем специалиста, передает "Пятый канал".

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