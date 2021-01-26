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Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за последние сто лет

09:54
  • вторник
  • 26 января 2021

Страны должны сотрудничать, чтобы победить пандемию, призвал Антониу Гутерриш

На официальном сайте Организации Объединенных Наций опубликовали текст выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на мероприятии "Давосская повестка дня". Период пандемии генсек назвал временем самого сложного за последние сто лет экономического кризиса.

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"Более двух миллионов человек погибли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет", - сказал Гутерриш, уточнив при этом, что пандемия обнажила множество мировых проблем - например, неравенство между странами и нестабильность биоразнообразия.

Мировые страны, продолжил генсек ООН, должны сотрудничать, чтобы превозмочь кризис. По словам Гутерриша, ради общей цели должны объединиться правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество. В 2021 году, добавил дипломат, появляется уникальная возможность - перейти "от хрупкости к устойчивости".

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