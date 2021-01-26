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ВОЗ призвала страны к равному распределению вакцин

10:15
  • вторник
  • 26 января 2021

И отказу от двусторонних сделок

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что странам следует отказаться от двусторонних сделок с вакцинами, перейдя на равные поставки.

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"Сейчас первые вакцины начинают развертываться, и надежда на равный доступ для стран оказывается под серьезным риском. ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам COVAX, а не двусторонним сделкам", - цитирует слова Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ отметила, что борьба с пандемией не закончится, пока всех не защитят при помощи вакцинации. Всеобщий охват прививочной кампанией, продолжила Вуйнович, требует времени и планирования, но не в меньшей степени - спроса со стороны общества.

Ранее венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера, возглавляющий группу исследователей российской вакцины "Спутник V" в южноамериканской стране, сообщил об итогах работы. По его словам, серьезных осложнений выявлено не было, у привитых иногда наблюдались лишь головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола.

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