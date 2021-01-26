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Названы симптомы, указывающие на диабет

10:48
  • вторник
  • 26 января 2021

Болезнь может проявиться по-разному

О диабете второго типа может говорить не только повышенный уровень сахара в крови, но и ряд других симптомов. Эндокринолог Эфтимия Карра перечислила факторы, которым стоит уделить особое внимание.

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Врач предупредила, что диабет второго типа дает осложнения на глаза и сердечно-сосудистую систему, а также может привести к болезням ротовой полости, поражению ног и повреждению нервов.

На повышенный уровень сахара в крови может указывать обезвоживание и постоянное желание пить, сухость во рту и слабость. Среди симптомов также могут быть рвота, тошнота, боль в животе, одышка, потеря сознания и дыхание с неким фруктовым запахом. Карра рекомендовала незамедлительно обращаться к врачу при наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов, передает ФАН.

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