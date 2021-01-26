В России выявили меньше 19 тысяч новых заболевших коронавирусом

Это самый низкий показатель с начала ноября

В России за минувшие сутки выявили еще 18241 случай заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с начала ноября. Общее число инфицированных достигло 3756931.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2317. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1510 человек, в Подмосковье - 1129.

Выздоровели за сутки 23798 человек. Скончались – 564 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 70482 человека. Общее число выздоровевших достигло 3174561.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 100 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 648799 человек.

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