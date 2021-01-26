Патрушев заявил о сепаратизме на Украине из-за языкового закона

В обществе растет дополнительное напряжение, считает секретарь Совбеза

Происходящее на Украине является языковой дискриминацией, провоцирующей в обществе дополнительное напряжение. Такое мнение в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - заявил Патрушев.

Он добавил, что Киев "последовательно отрабатывает сценарий Вашингтона", пытаясь разделить российские и украинские народы. На сегодняшний день, заключил секретарь Совбеза, Украина - лишь сырьевой придаток Запада, и перспектив к улучшению ситуации пока не просматривается.

На Украине с 16 января действует норма закона, согласно которому в сфере обслуживания можно использовать только украинский язык. Эту норму уже многократно подвергали критике как со стороны, так и внутри страны. В частности, журналист Дмитрий Гордон заявил, что такими законами государство разрывают в клочья.

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