"Никаких осложнений": россияне рассказали о самочувствии после вакцинации

Препарат активно ставят военные и пенсионеры

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 18 тысяч 241 новый случай коронавируса. Выздоровели 23 тысячи 798 пациентов. Тем временем, число тестов на ковид превысило 100 миллионов. Те, кто еще не переболел, могут сделать прививку.

Если сделал прививку, но не показал, как это было в соцсети, считай, не вакцинировался. Блогеры не упускают шанса запечатлеть на память весь процесс иммунизации. Врачи видеосъемку не запрещают.

Тем более, это хороший способ напомнить о необходимости пройти вакцинацию и молодежи. Прививку делают все больше пожилых людей.

В Кемеровской области для удобства жителей из отдаленных сел запустили услугу - социальное такси. Многие уже успели воспользоваться.

В первой поликлинике Новокузнецка 150 человек получили второй компонент. "Покраснело, немножко зудело, немножко отекла кожа, но это буквально у одного человека. То есть это редко. Другие жаловались, что было однократное повышение температуры до 37,2. Но буквально поднялась и опустилась. В течение первого дня. Других жалоб не было от 150 человек. Все нормально", - сообщила заведующая поликлиникой №1 ГКБ №1 Ирина Панченко.

В Московской области открывают мобильные пункты. Сюда запись не нужна. А в столице планируют открыть такие пункты на стройплощадках, чтобы рабочие в перерыве успели вакцинироваться. 500 доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V" уже поставлены в Энгельсское соединение дальней авиации. Накануне первую партию препарата получили и в Сызранском вертолетном училище. Строем, соблюдая дистанцию, идут прививаться бойцы Западного военного округа. А с ними и их жены. Большинству вводят пока первый компонент.

Нина Ткаченко рассказывает, что муж служит по контракту, часто в командировках. Поэтому как только выпала возможность, сразу записалась на прививку.

"Сейчас чувствую себя хорошо, не чувствую никаких осложнений. Меня будет наблюдать доктор, который проводил вакцинацию. Я буду к нему обращаться, если будет вдруг что-то не так", - сказала супруга военнослужащего ЗВО Нина Ткаченко.

Каждого пациента перед введением препарата обязательно обследует терапевт. Он выявляет противопоказания. А еще общался ли человек с инфицированным в ближайшее время. Таким пациентам прививку пока не поставят.

"Пока у них не закончится инкубационный период. И не прививаем лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, имеют документальное медицинское подтверждение, если с момента заболевания прошло менее 6 месяцев", - заявила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Пройти вакцинацию обязательно нужно двумя компонентами. Если поставить только один, наличие антител в организме будет минимальное. Впрочем, о том, что пора вводить вторую дозу, обязательно напомнят. Инфекционисты говорят, что прививочная кампания в стране стартовала в штатном режиме. За эту первую неделю прививки поставили полтора миллиона человек.

Елена Макарова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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