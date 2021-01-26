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Активисты ОНФ оценят "Золотое кольцо" России

14:47
  • вторник
  • 26 января 2021

Специалисты проверят, пригоден ли маршрут для автотуризма

Экспедиция для создания единой сети народных туристических маршрутов. Этим утром активисты проекта ОНФ "Россия здесь" отправились в путешествие по "Золотому кольцу", передает "ТВ Центр".

Специалисты оценят придорожную инфраструктуру и общую пригодность маршрута для различных типов авто- и мототуризма. Ещё одно важное условие - путь должен быть безопасным. И соответствовать всем требованиям безбарьерной среды. Экспедиция Общероссийского народного фронта проводится при поддержке Министерства туризма Тверской области, Департамента туризма Ярославской области совместно с Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга.

"Планируется разработать народный стандарт туристического маршрута. Мы начали именно с автомобильного туризма. Мы хотим, чтобы такие туристические маршруты открыли новые возможности для местных сообществ, потому что потенциал огромный. Люди очень хотят открыть свою малую родину другим людям", - сказала руководитель проекта ОНФ "Россия здесь" Любовь Солдаткина.

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Активисты проекта ОНФ "Россия здесь" отправились в путешествие по "Золотому кольцу"
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