Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Димы Мурысова

У мальчика диагностирована остеосаркома левой большеберцовой кости

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Димы Мурысова из города Урай, Ханты-Мансийского автономного округа. У мальчика диагностирована остеосаркома левой большеберцовой кости.

Дима уже перенёс три курса химиотерапии, но полностью победить недуг пока не удаётся. Помочь избавиться от постоянных болей может лишь дорогой индивидуальный эндопротез. Его стоимость составляет свыше двух с половиной миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. На счету у ребёнка - каждая минута. Помочь может каждый.

Весёлый и жизнерадостный Дима Мурысов в воде себя чувствует действительно как маленькая рыбка. Заливисто смеётся и с готовностью выполняет все упражнения стандартной тренировки. Это только первые шаги в большом спорте, а уже всё получается. Впереди - вся жизнь и новый этап, важный для каждого ребёнка - долгожданный первый класс. Для линейки сделал специальную модную стрижку. Но на занятия так и не попал.

- Он ни разу не ходил. Только один раз мы 1 сентября сходили на линейку. И потом мы поехали лечиться. - Путешествовать.

Красивым словом "путешествие" Дима Мурысов называет своё вынужденное скитание по больницам. Будто разлука с домом и близкими вынужденная лишь потому, что он уехал смотреть мир. Правда, видит он его в основном из окна палаты. То, что жизнь повернётся вот так, никто не ожидал. В августе у Димы начало болеть левое колено. Думали, что активный мальчик просто ударился и всё скоро пройдёт. Болезнь прогрессировала так быстро, что скоро даже сгибать ногу стало невозможно. В областной поликлинике диагноз прозвучал как приговор - остеосаркома левой большеберцовой кости.

"Конечно, земля ушла из-под ног. Очень сильно плакала. Ребёнок очень переживал: потерял волосы. Плохо кушал. Не разговаривал. Осложнения после стоматита. Сейчас мы прошли уже 3 курса химиотерапии", - рассказала мама Димы Милана Мурысова.

Лечение очень трудное и очень болезненное. Дима общается с врачами совсем как взрослый. Главный вопрос - оставят ли ему ногу - задал практически сразу. Совсем не об этом должен мечтать восьмилетний мальчик. Лечение дало результат - опухоль сократилась. Но чтобы Дима мог наконец вернуться к здоровой жизни, ему предстоит ещё одна операция. Мальчику необходимо удалить поражённый участок кости и на его место установить специально изготовленный эндопротез.

"Особенностью этого эндопротеза является то, что он раздвижной. То есть по мере роста ребёнка также вместе с ним будет раздвигаться эндопротез, чтобы не отставала эта конечность от здоровой ноги. Что позволит ему ходить и не чувствовать какого-либо дискомфорта при общении со своими сверстниками, друзьями и так далее", - заявила научный сотрудник хирургического отделения №3 опухоли опорно-двигательного аппарата у детей Эльмира Сенжапова.

Счастливыми воспоминаниями из той - прошлой жизни - Дима делится очень неохотно. Очень сильно скучает по старшей сестрёнке. Увидев её впервые за несколько месяцев, вцепился тоненькими ручками, боясь, что она вот-вот уйдёт.

"Он мечтает вернуться за школьную парту. Начать общаться. Как обычные ребята ходить в школу. Вести обычный образ жизни. Не вспоминать о больницах, о курсах химиотерапии. Суметь восстановиться, начать ходить. Как другие люди ходят. Жить полной жизнью", - говорит мама мальчика.

То, о чём большинство даже не задумывается, для этого мальчика - самая главная мечта. Стоимость эндопротеза - чуть больше двух с половиной миллионов рублей. Сумма для семьи колоссальная. Поэтому Диме очень нужна ваша помощь. Чтобы наконец вернуться домой. Пойти в школу. А летом кататься на своём любимом самокате. И совсем забыть про боль.

Помимо эндопротезирования мальчику предстоит ещё несколько курсов химиотерапии. Любое промедление может стоит ребёнку жизни. Чтобы Дима смог продолжить лечение, ваша помощь нужна ему прямо сейчас.

Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ (см. видео репортажа). Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дмитрия Мурысова, программа 1158

Александра Сергомасова, Юрий Тимошин, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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