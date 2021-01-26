Во Франции пройдут концерты для оценки рисков заражения коронавирусом

Эксперимент состоится в Париже и Марселе

Погромы, поджоги и столкновения с полицией. В Нидерландах этой ночью вновь вспыхнули беспорядки из-за комендантского часа и других мер, призванных сдержать распространение коронавируса. Для разгона протестующих привлекли спецназ. Более полутора сотен демонстрантов задержаны.

Ограничения ужесточили в испанском Мадриде. Теперь комендантский час будет начинаться раньше. После праздников темпы распространения коронавируса ускорились. Более строгие меры вводят и за пределами столичного региона.

Во Франции завтра будут решать, вводить ли третий локдаун. В Пятой республике придумали оригинальный способ оценки скорости распространения ковида. В Париже и Марселе проведут экспериментальные концерты и посмотрят, сколько людей заболеют, передает "ТВ Центр".

В США, согласно прогнозам, вирус в ближайшие месяцы унесёт жизни ещё 200 тысяч человек. Общее число жертв инфекции за всё время пандемии может достичь шестисот шестидесяти тысяч, заявил президент Джо Байден.

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