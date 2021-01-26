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По делу о сходе лавины под Норильском прошло еще одно задержание

10:51
  • вторник
  • 26 января 2021

Задержан сотрудник городской администрации

По делу о халатности по факту схода лавины задержан еще один сотрудник администрации Норильска, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Это главный специалист отдела муниципального контроля.

Сотрудник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины
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Как считает следствие, в мае 2019 года подозреваемый проводил проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная". Ранее 45-летний мужчина самовольно возвел там жилой дом в нарушение законодательства. Главный специалист подписал акт с заведомо ложными сведениями.

Прежде по тому же делу задержали другого сотрудника того же отдела. Он проводил проверку участка в 2018 году.

Инцидент произошел в ночь на 9 января, из-за лавины под снегом оказались туристические домики - в том числе то самое самовольно построенное здание. Погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток. Всего по факту ЧП возбуждены три уголовных дела.

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