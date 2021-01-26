Ефим Шифрин высказался об отсутствии детей

Артист не имеет прямых наследников

Юморист Ефим Шифрин рассказал, как, будучи бездетным, он решился написать детскую книгу. Артист заявил, что хоть он и не состоит в браке, у него огромная семья.

Шифрин признался, что у него есть множество родственников, с которыми он поддерживает общение и которые и являются его семьей. Юморист отметил, что не обязательно иметь собственных детей, чтобы понимать их.

"Ханс Кристиан Андерсен тоже не был женат и тоже не оставил миру потомства. Но хорошо бы женатики и отцы семейств выпускали такие детские книжки, как он. Я себя не сравниваю с Хансом Кристианом Андерсоном. Но и без отцовского опыта, с дедовским опытом у меня получилось написать эту книгу. Мои родственники — равноправные соавторы моей книги", - заявил артист.

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