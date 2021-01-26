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"Спутник V" зарегистрируют более чем в 25 странах в ближайшие недели

11:09
  • вторник
  • 26 января 2021

Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что разработанная центром имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" скоро будет зарегистрирована более чем в 25 странах.

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"Вы знаете, наша вакцина "Спутник V" сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель", - приводит слова Дмитриева ТАСС.

Помимо России, "Спутник V" разрешено использовать, в частности, в Венгрии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

18 января в России началась массовая вакцинация. К сегодняшнему дню, кроме "Спутника V", в стране зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона" производства центра "Вектор". Регистрация третьей вакцины - "Ковивак" от центра имени Чумакова - ожидается в феврале.

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