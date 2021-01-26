Депутат МГД Герасимов рассказал о проекте "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" в Музее Победы

Сохранить историческую память и национальную идентичность – самая насущная задача

Новый проект Музея Победы "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" при помощи современных просветительских и зрелищных технологий позволит доступнее и ярче рассказать гостям и жителям столицы о прошлом, считает председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Сохранить историческую память, сберечь национальную идентичность – пожалуй, самая насущная и при этом самая сложная задача для нынешней России. Ключевая точка нашей истории, вершина – Победа 1945 года – для юного поколения россиян уже не связана с судьбой ближайших родственников. При этом для нас всех критически важно сохранить для будущих поколений непосредственное, эмоциональное восприятие событий Великой Отечественной войны. Чтобы наши дети и внуки знали, какого масштаба испытания пришлись на долю их предков, не из скупых строчек учебника – нам нужно сохранять эту память, пересказывая ее на языке современных просветительских и зрелищных технологий", - уверен парламентарий.

Герасимов отметил, что такая трагедия. Как блокада Ленинграда, обладает колоссальным потенциалом для воздействия на зрителя, которое дополняется современными технологиями и позволяет создать эффект присутствия. По словам депутата, музей Победы обладает всей надлежащей материальной и фондовой базой, чтобы получившийся проект вошел в мировую историю искусства. К работе были привлечены не только ведущие эксперты в области истории блокады, но также сценографы и режиссеры.

Увидеть проект можно не только в самом музее, но и на его официальном сайте. Парламентарий подчеркнул, что до полного окончания коронавирусных ограничений музей считает именно онлайн-площадку основной.

"Судьбы отдельных людей, их переживания и лишения раскрываются в цельную картину массового героизма ленинградцев. Дают возможность понять, как обычные гражданские люди, казалось бы, не способные на подвиги, смогли выстоять, победить. Этот уникальный проект достигает главной цели: тому, кто его увидел и прочувствовал, уже никогда не придет в голову кощунственный вопрос – зачем обороняли Ленинград. Потому что ответ очевиден", - резюмировал Герасимов.

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