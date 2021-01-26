Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Ему было 64 года

На 65-м году жизни после долгой болезни скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Первым об этом сообщил со ссылкой на источники "Коммерсант", в пресс-службе кабмина подтвердили информацию, уточняет РИА "Новости".

Уточняется, что у Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько - выпускник Московского государственного института международных отношений. В разное время он занимал посты заместителя главы администрации президента и помощника президента. В январе 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

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