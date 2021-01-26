"Подлили бензина в огонь": резолюцию об импичменте Трампа внесли в сенат

Экс-президент готовится защищать себя

Резолюцию об импичменте бывшему американскому лидеру Дональду Трампу сегодня внесли в Сенат. Рассматривать её будут в формате судебного заседания с вызовом свидетелей и обнародованием документов. Трамп уже начал консультации с адвокатами о стратегии своей защиты.

Подчеркнуто медленно и торжественно девять членов Палаты представителей от Демократической партии прошествовали через ротонду Капитолия в зал заседаний Сената. 6 января этим же путем сюда прорывались те, кто штурмовал Конгресс. Теперь это главное обвинение, которое выдвигают демократы экс-президенту Трампу - подстрекательство к мятежу. Именно так написано в специальной статье, которую накануне внесли в Сенат.

"Дональд Трамп совершил серьезные преступления, подстрекая к насилию против правительства Соединенных Штатов. Своим поведением он продемонстрировал, что останется угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено оставаться на посту президента. Таким образом, импичмент и судебное разбирательство гарантируют отстранение его от должности и лишение права занимать любую почетную, доверительную или коммерческую должность в Соединенных Штатах", - говорит член палаты представителей от Демократической партии Джейми Раскин.

Дональд Трамп - единственный президент в истории США, дважды подвергшийся импичменту. В первый раз процедура, инициированная демократами палаты представителей, длилась почти полгода - с сентября 2019-го. Отбиться Трампу удалось благодаря республиканскому большинству в Сенате. Теперь Палата представителей объявила ему импичмент и вовсе в последние дни президентства, а окончательное решение Сенат будет принимать и вовсе за пределами полномочий экс-главы Белого дома - после 8 февраля. Но для демократов, очевидно, главная цель - как минимум, не дать Трампу баллотироваться в президенты в 2023 году, а как максимум - полностью изгнать его с американской политической сцены.

"Все должно быть сделано быстро. Мы надеемся, что наши друзья-республиканцы осознают всю важность процесса и будут работать с нами. Но если нет, мы сделаем это сами. Есть и другие средства, которые мы можем использовать", - говорит лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

Силы демократов и республиканцев в Сенате сейчас практически равны - по 50 представителей от каждой партии. При этом с одной стороны - вице-президент Камала Харрис, которая по американскому законодательству возглавляет Сенат, в случае равенства, может голосовать. А с другой - импичмент будет утвержден, если за него выступят две трети сенаторов или 67 человек из 100. Удастся ли демократам перетянуть на свою сторону 17 республиканцев - большой вопрос. Хотя в стане последних сейчас все очень непросто. Одни, как Мир Ромни, уже давно критикуют Трампа, другие его отчаянно защищают.

"Я думаю, совершенно очевидно, что была предпринята попытка сорвать выборы в Соединенных Штатах, и это сделал не президент Байден, а президент Трамп", - заявляет Ромни.

"Я считаю этот суд глупым. У нас в стране уже пылает пожар. А этот процесс - все равно, что взять бочку бензина и вылить ее в огонь. При первой же возможности я проголосую за прекращение процесса", - говорит сенатор от Флориды, республиканец Марко Рубио.

Сам Трамп, записав прощальное обращение, еще 20 января отбыл в свою резиденцию во Флориде и с тех пор на публике не появлялся. Только накануне его представители сообщили, что в штате открыт офис, который будет отвечать за публичную деятельность экс-президента и продвигать планы его нового политического движения.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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